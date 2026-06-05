Una delegación de Hamás viaja a El Cairo para una nueva ronda de negociaciones sobre la tregua en Gaza

Archivo - El jefe negociador de Hamás, Jalil al Jaya - Europa Press/Contacto/Ashraf Amra - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha informado este viernes de que una delegación encabezada por Jalil al Jaya ha viajado a El Cairo, capital de Egipto, para llevar a cabo durante "varios días" una nueva ronda de negociaciones para el futuro de la Franja de Gaza.

El grupo ha confirmado a través del diario 'Filastin' que su equipo negociador se reunirá con "responsables egipcios" y de otros países mediadores, si bien no ha precisado cuáles, con el objetivo de "completar la aplicación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego" alcanzado en octubre del pasado año.

Asimismo, está previsto que durante los encuentros se examinen "mecanismos adecuados para entrar en la segunda fase del acuerdo" auspiciado por la Administración Trump.

Por otra parte, durante su estancia en El Cairo, la delegación de Hamás se reunirá con "fuerzas y facciones palestinas" de cara a abordar una "posición nacional unificada" sobre el futuro del enclave palestino en los términos del acuerdo.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han elevado este jueves a 947 los muertos y a 2.935 los heridos a causa de los ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.956 fallecidos y 173.043 heridos en el enclave.