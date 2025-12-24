Una delegación libia viaja a Ankara para investigar el accidente aéreo en el que ha muerte el jefe del Ejército

Archivo - El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé - Europa Press/Contacto/Islam Alatrash - Archivo

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha ordenado el envío de una delegación oficial a Ankara para investigar junto a las autoridades de este país las causas del accidente de avión de este martes en el que han muerto el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohamed ali Ahmed al Hadad, y otras cuatro personas, al regresar de un viaje oficial a la capital de Turquía.

Así lo ha anunciado en un comunicado en el que ha señalado que los miembros de esta delegación, designados por el Ministerio de Defensa del país norteafricano, darán "seguimiento a los procedimientos pertinentes y (los) coordinarán directamente con las autoridades turcas competentes, a fin de garantizar la finalización de las investigaciones y la adopción de las medidas necesarias de conformidad con los marcos aprobados".

De hecho, el ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunc, ha hecho público que la Fiscalía de Ankara ha iniciado una investigación, para la que se han asignado cuatro fiscales, coordinados por un fiscal jefe adjunto. "La investigación se está llevando a cabo de forma exhaustiva y meticulosa en todos los aspectos", ha aseverado el titular de la cartera ministerial a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Por otra parte, el Gobierno de Unidad Libio ha declarado tres días de luto oficial por un accidente que ha considerado como "una gran pérdida para la nación, la institución militar y todos los libios". "Hemos perdido a hombres que han servido a su país con sinceridad y dedicación, y que han sido ejemplares en su disciplina, responsabilidad y compromiso nacional", reza un comunicado del primer ministro publicado en su perfil de la red social Facebook.

Durante las próximas 72 horas, las banderas ondearán a media asta en todas las instituciones gubernamentales y se suspenderán todos los actos oficiales y festivos.

Libia se encuentra dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes, con sede en el este del país, diera por finalizado el mandato del primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé, por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021, si bien el primer ministro de unidad rechazó la decisión y optó por mantenerse en el cargo hasta la celebración de elecciones.