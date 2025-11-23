El delfín de Dodic se impone en las presidenciales de la República Srpska, según resultados provisionales

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la Alianza de Socialdemócratas Independientes-Milorad Dodik, Sinisa Karan, ha ganado las elecciones presidenciales celebradas este domingo en la República Srpska, la entidad serbobosnia de Bosnia y Herzegovina, según resultados oficiales aún provisionales.

El presidente de la Comisión Electoral Central, Jovan Kalaba, ha informado de que Karan, delfín del presidente saliente, Milorad Dodik, ha obtenido un 50,89 por ciento de votos.

Su rival, Branko Blanusa, del Partido Democrático Serbio (SDS), habría logrado un 47,81 por ciento de apoyo una vez concluido el escrutinio en el 92,79 por ciento de los centros de votación. El SDS ha rechazado reconocer la victoria de Karan y denuncian iregularidades en el proceso de votación, según recoge el portal de noticias bosnio Raport.

Dodik es el epicentro de una de las mayores crisis políticas recientes en la república, una de las dos entidades semiautónomas que constituyen Bosnia y Herzegovina, cuyo funcionamiento está "supervisado" por el abogado alemán Christian Schmidt, "custodio" de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin hace 30 años a la guerra de Bosnia.

Precisamente las elecciones ocurren porque el líder serbobosnio fue destituido de su cargo en agosto, acusado de "desobedecer" las órdenes de Schmidt, al que llegó a describir como un ejemplo del "hedor de Europa" y de ignorar su autoridad.

Dodik ha planteado la votación como un plebiscito contra Schmidt, al que ha acusado interferir en las elecciones "haciéndose pasar por diplomático para pasearse por los centros de votación" e influir en el resultado.