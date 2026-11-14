Los demócratas arrebatan el gobierno de Alaska a los republicanos

Aurora boreal en Sitka, Alaska (archivo) - Chris Doupnik/U.S. Forest / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Demócrata a gobernador de Alaska, Jonathan Kreiss-Tomkins, se ha impuesto a la candidata republicana, Bernadette Wilson, y gobernarán este territorio por primera vez en más de 20 años, según los datos oficiales recopilados por el portal DDHQ.

Kreiss-Tomkins ha obtenido un 50,8% de los votos, mientras que Wilson se ha quedado en el 28,1% una vez escrutado el 90% de los votos del pasado 3 de noviembre. Los otros dos candidatos, Dave Bronson y Treg Taylor, ambos republicanos, han obtenido menos respaldo.

Kreiss-Tomkins, con 37 años de edad, va camino de convertirse en el gobernador más joven de la historia de Alaska y en el primer demócrata que gana este estado desde 1998. Sucederá así previsiblemente al republicano Mike Dunleavy.

Las encuestas apuntaban a una clara victoria republicana al inicio de la carrera electora, pero luego auguraban un empate y finalmente en septiembre avanzaban una tendencia a la victoria demócrata que finalmente se ha confirmado.