Denuncian el empeoramiento del estado de salud del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, encarcelado desde 2024

Archivo - El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas - MICAELA AYALA / WIKIMEDIA COMMONS - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han denunciado un empeoramiento en el estado de salud del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que según han alertado ha permanecido varias horas inconsciente en la prisión de máxima seguridad de Santa Elena en la que se encuentra encarcelado por corrupción desde 2024.

La ONG SOS Cárceles Ecuador ha afirmado haber recibido información de la Policía ecuatoriana sobre la situación en la que se encuentra Glas, cuyo equipo legal ha advertido en reiteradas ocasiones que carece de alimentos y atención médica suficiente. Así, han indicado que ha sufrido un "notable" deterioro físico durante el último año.

Sonia Vera, abogada de Glas, ha lamentado en un mensaje difundido en redes sociales que el exvicepresidente ha estado varias horas inconsciente, si bien se desconoce de momento su estado actual dado que las autoridades no han ofrecido informaciones al respecto.

La oposición ecuatoriana, que considera a Glas un preso político sometido a una persecución judicial, ha vuelto a solicitar su puesta en libertad y ha culpado al presidente del país, Daniel Noboa, de las posibles consecuencias que tenga su encarcelamiento sobre la salud y el estado físico y mental de Glas.

El que fuera vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y de Lenín Moreno en 2017 cumple dos sentencias por cohecho y asociación ilícita en los casos Obedrecht y Soborno. Sobre él pesa además una condena de primera instancia a trece años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí.

Tras haber cumplido parte de una pena conjunta por delitos de corrupción, Glas pudo acceder a un régimen de prelibertad con ciertas condiciones, hasta que en diciembre de 2023 ingresó en la Embajada de México. En abril de 2024, fue sacado por la fuerza de la legación diplomática y encarcelado a pesar de haber recibido asilo del Gobierno mexicano, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador.