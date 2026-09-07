Denuncian lesiones a agentes y destrozos a coches patrulla en las protestas de ultraderecha en Portsmouth

Agentes de policía pasan junto a un montón de chalecos salvavidas abandonados en Eastney Point, cerca de la playa de Eastney, en Portsmouth, tras una protesta celebrada anoche después de que se llevara al puerto a personas solicitantes de asilo. - Joe Sene/PA Wire/dpa

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía británica ha denunciado este lunes que las protestas de ultraderecha registradas en Portsmouth esta madrugada contra la llegada de migrantes se ha saldado con agentes heridos y destrozos a coches patrulla.

"Un pequeño número de agentes recibió atención médica en el lugar de los hechos por lesiones, pero ninguna de las personas presentes, ni de los cuerpos de seguridad ni del público, resultó gravemente herida", ha señalado la fuerza policial en un comunicado recogido por la cadena Sky News.

De todos modos, añade que en la manifestación que congregó a unas 200 personas varios coches de Policía, Guardacostas y Policía Fronteriza resultaron dañados.

"La violencia y los daños a la propiedad no tienen cabida en una protesta pacífica. Por el momento no se ha detenido a nadie, aunque se ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de las agresiones a los agentes, los daños a los vehículos u otros delitos", han agregado las autoridades policiales británicas.

Cientos de manifestantes de extrema derecha se han desplazado a la costera ciudad de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, para protestar coincidiendo con la interceptación de una embarcación rumbo a la costa británica con 140 solicitantes de asilo a bordo.

El Gobierno británico ha condenado "el comportamiento intimidatorio y violento" vivido en Portsmouth, según ha manifestado un portavoz de Londres en un comunicado recogido por el diario 'The Guardian', en el que subraya que "el derecho a la protesta pacífica es fundamental" para la democracia, "pero jamás debe traspasar la línea del desorden".

Este episodio se registra apenas poco después de las protestas ocurridas en torno al puerto de Dover, en el que centenares de personas, en su mayoría con la cara cubierta y vestidos de negro, bloquearon los accesos al transitado puerto durante toda la mañana del sábado.