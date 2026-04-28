El Departamento de Justicia de EEUU acusa a exasesor de Fauci de ocultar información sobre los orígenes de la COVID-19

Archivo - Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas - IVY CEBALLO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

David Morens, principal asesor del exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas Anthony Fauci, ha sido acusado por conspiración y destrucción o falsificación de documentos al ocultar información y manipular registros oficiales relacionados con el origen de la COVID-19.

El Departamento de Justicia ha detallado que Morens, de 78 años y residente en Chester, Maryland, y otros de sus colaboradores utilizaron cuentas personales de correo electrónico para discutir asuntos oficiales y evadir las solicitudes de transparencia bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

El objetivo era, según los fiscales, proteger unas subvenciones otorgadas a una empresa --que no aparece nombrada, pero los medios estadounidenses identifican como EcoHealth Alliance, dirigida por Peter Daszak-- que colaboraba con el Instituto de Virología de Wuhan.

Los acusados trataban así de contrarrestar la narrativa de que el virus pudo filtrarse de un laboratorio después de que los Institutos Nacionales de Salud cancelasen la subvención, un hecho que se produjo durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

La Administración Biden restauró parcialmente la subvención, si bien el dinero se quedó nuevamente bloqueado por el escándalo en mayo de 2024 después de que la empresa fuese señalada por no vigilar si los virus modificados crecían por encima de ciertos umbrales de peligrosidad. La mayor parte de la investigación bajo esa subvención específica se realizó en los años previos a la pandemia.

Asimismo, la acusación defiende que Morens recibió sobornos, como vino o promesas de cenas en restaurantes de lujo en París o Nueva York, a cambio de redactar comentarios científicos sobre el origen "natural" del virus de la COVID-19.

"Morens y sus cómplices ocultaron deliberadamente información y falsificaron registros en un esfuerzo por suprimir teorías alternativas sobre los orígenes de la COVID-19", ha señalado el fiscal general interino, Todd Blanche, en un comunicado.

Además, ha detallado que "los funcionarios tienen el deber de proporcionar datos", así como "consejos honestos y bien fundamentados al servicio del interés público", pero "no para promover sus propias agendas personales o ideológicas".

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha asegurado que Morens "no solo ocultó de forma ilegal, presuntamente, sus comunicaciones, sino que recibió sobornos por ello". "Eludir los protocolos de registro con la intención de evitar la transparencia es algo que el FBI no tolerará", ha argüido.

El presidente Trump ha utilizado en numerosas ocasiones el término "virus de China" para referirse a la COVID-19 y ha respaldado la teoría de la conspiración de que se originó en un laboratorio en Wuhan. En abril de 2025 cambió la web dedicada a promover información sobre vacunas durante el mandato de Biden para explicar 'El verdadero origen de la COVID-19'.