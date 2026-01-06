El Departamento de Justicia de EEUU revisa otros dos millones de documentos relacionados con el caso Epstein

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado de que se encuentra actualmente revisando más de dos millones de documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein a medida que crece la polémica después de que los últimos archivos publicados incluyeran referencias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fuentes de la Administración estadounidense han confirmado así que aún quedan miles de datos sujetos a este análisis, los cuales estarían "potencialmente vinculados" a los archivos de Epstein, según informaciones de la cadena de televisión ABC. La revisión de los archivos se está llevando a cabo por fases en el marco de la Ley de Transparencia para los Archivos de Epstein, aprobada 'ad hoc' el pasado mes de noviembre.

Mientras crece la polémica en torno a Trump por su presunta relación con el propio Epstein, los fiscales han apuntado a que el trabajo se concentrará durante las próximas semanas para "cumplir con lo estipulado en la legislación federal".

De momento, se estima que unos 12.000 documentos con más de 125.000 páginas han sido publicados, lo que supone menos de un 1 por ciento de todo el material a revisar. El Departamento de Justicia indicó el pasado 24 de diciembre que más de un millón de archivos no habían sido incluidos en ese primer análisis.

La Administración Trump ha recibido duras críticas por parte de políticos y congresistas demócratas, que acusan al Gobierno de tratar de evitar la publicación de los documentos. No obstante, las autoridades han defendido que cualquier retraso o impedimento está relacionado con la protección de las víctimas.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el expresidente estadounidense Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.