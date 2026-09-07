Desactivados 21 explosivos cerca de líneas de alta tensión en Alemania en la última semana

Policía en Sajonia - Jürgen Lösel/dpa

LEIPZIG (SAJONIA, ALEMANIA), 7 (DPA/EP)

La Policía alemana ha informado este lunes del hallazgo y desactivación de 21 artefactos explosivos caseros cerca de líneas de alta tensión en Sajonia durante la última semana, tras los ataques a la red eléctrica en varios estados alemanes, mientras sigue buscando al saboteador.

En algunos casos se utilizaron lanzadores de explosivos para colocar cables sobre las líneas eléctricas y dejarlas fuera de servicio. La Policía busca a un activista climático de 48 años sospechoso de estar relacionado con los incidentes.

Los últimos artefactos fueron descubiertos cerca de una subestación eléctrica en las cercanías de la localidad de Schleife, a 15 kilómetros de la frontera con Polonia. Fueron desactivados por fuerzas especiales de la Oficina de Investigación Criminal de Sajonia (LKA, por sus siglas en alemán).

Las autoridades siguen solicitando la colaboración de la ciudadanía en las investigaciones. El sábado, informaron de que se habían encontrado un total de doce artefactos explosivos en la región minera de Lusacia, en la frontera con el estado vecino de Brandeburgo, que rodea a Berlín.

"Estos artefactos tenían como objetivo causar daños a las líneas de alta tensión al provocar un cortocircuito", han indicado la Policía y la Fiscalía de Dresde. Añadieron que no se produjeron daños en la red eléctrica y que no existe peligro para la población.

Mientras tanto, continúa la búsqueda intensiva del hombre que se cree que llevó a cabo los ataques contra la red eléctrica. Los incidentes se concentran principalmente en Brandeburgo y Sajonia, así como en el estado occidental de Renania del Norte-Westfalia.

La Policía y la Fiscalía han hecho un llamamiento conjunto para recabar información, incluyendo dos fotos del hombre, y solicitando información a la población. El domingo se llevó a cabo una búsqueda a gran escala en una zona boscosa cerca de la ciudad de Colonia, en el oeste del país, pero no se encontró ningún rastro del sospechoso.

El viernes, la Policía encontró explosivos en el apartamento del hombre en la ciudad de Gevelsberg, en Renania del Norte-Westfalia. Más tarde, una unidad de operaciones especiales irrumpió en una furgoneta en un bosque cerca de Niederzier, a unos 100 kilómetros de distancia. La furgoneta parecía haber sido convertida en una autocaravana. El hombre buscado no estaba en el interior del vehículo.