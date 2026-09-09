Desaparecida una barca con ocho personas, incluidos cinco periodistas que cubrían la erupción de un volcán en Indonesia

Erupción del volcán Anak Krakatoa, en Indonesia, en septiembre de 2026 (archivo) - PVMBG / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han lanzado una operación de búsqueda y rescate para intentar hallar una embarcación con ocho personas a bordo, incluidos cinco fotoperiodistas, dados por desaparecidos cerca de la isla de Anak Krakatoa, donde se encontraban para cubrir la reciente erupción de un volcán en la zona.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión indonesa Kompas, los otros tres desaparecidos son el capitán del barco, un tripulante y un guía que acompañaba a los periodistas, entre los que hay reporteros que trabajan para medios de Indonesia y Turquía, así como un 'freelance'.

La embarcación en la que viajaban perdió el contacto con las autoridades en aguas del estrecho de Sonda, lo que ha derivado en el envío a la zona de unidades en barcas hinchables para intentar localizar su paradero, sin que por ahora haya más detalles.

El volcán Anak Krakatoa registró una erupción la semana pasada y, si bien se considera que terminó durante la jornada del domingo, durante los últimos días ha seguido expulsando lava y materiales incandescentes, si bien en mucha menor medida. La erupción causó afectaciones al tráfico aéreo, con impactos sobre cerca de 3.000 vuelos.