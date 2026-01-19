Desaparecidas tres personas tras una avalancha en una montaña en el centro de Marruecos

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas, dos turistas marroquíes y su guía, han sido dadas por desaparecidas tras una avalancha registrada el domingo en el monte Tubkal, situado en la provincia de Al Hauz, en centro de Marruecos, según han confirmado las autoridades locales.

Las autoridades provinciales han especificado que los desaparecidos eran parte de un grupo de turistas que, acompañado de dos guías, pasó la noche en un refugio en la zona antes de retomar el camino a primera hora hacia Imlil, a donde llegó el resto de la expedición.

Así, se ha puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate en la zona, si bien las labores se han visto dificultadas por las condiciones climatológicas, tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP. En estas labores participan agentes de seguridad y de Protección Civil, entre otros.