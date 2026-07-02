Desaparecido un tripulante de un helicóptero de la Armada de EEUU tras un amerizaje de emergencia en el mar Arábigo

Archivo - Un helicóptero MH-60S Sea Hawk del Ejército de Estados Unidos como el accidentado en el mar Arábigo realiza un ejercicio de búsqueda y rescate - Europa Press/Contacto/U.S. Navy - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Uno de los cuatro tripulantes de un helicóptero de la Armada de Estados Unidos que ha tenido que realizar un amerizaje de emergencia en el mar Arábigo permanece desaparecido, tras un incidente que, según la propia Marina, no presenta indicios de haber sido provocado por una "acción hostil".

"La tripulación de un helicóptero MH-60S Sea Hawk, perteneciente al USS George H.W. Bush (el portaaviones CVN 77), ha realizado un amerizaje de emergencia en el mar Arábigo", reza una nota compartida en redes por la Quinta Flota de Estados Unidos, que también informa de que "tres de los cuatro tripulantes del helicóptero han sido rescatados y se encuentran estables a bordo" del citado portaaviones.

Al calor de los hechos, la Armada estadounidense ha desplegado múltiples "recursos" en la región, donde se encuentran actualmente "buscando al tripulante restante que aún permanece desaparecido".

En cuanto a la naturaleza del incidente, ocurrido en torno a las 6.30 de la mañana de este martes (hora española), la Quinta Flota ha apuntado que la causa "está siendo investigada", si bien "no hay indicios de que la emergencia" que ha obligado al helicóptero a aterrizar "haya sido causada por una acción hostil".