Desarticuladas en Qatar dos supuestas células vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Seguridad del Estado qatarí, la Inteligencia de este país, ha detenido este martes a diez supuestos integrantes de dos células relacionadas con la Guardia Revolucionaria iraní, a quienes ha atribuido actos de espionaje e intentos de sabotaje.

Concretamente, siete de los arrestados tenían como supuesta misión el ejercicio de labores de espionaje para recabar información sobre infraestructuras esenciales y militares del país, mientras que los tres restantes, presuntamente entrenados en el uso de drones, habrían recibido la tarea de ejecutar acciones de sabotaje, según las informaciones del Servicio de Seguridad recogidas por la agencia estatal qatarí de noticias, QNA.

A su vez, los efectivos de seguridad del país han encontrado en posesión de los engrilletados direcciones y coordenadas de instalaciones y equipamiento sensible, junto con otros dispositivos de comunicación y tecnológicos, según la propia agencia, que ha recogido que, durante las indagaciones, los sospechosos habrían confesado sus lazos con la Guardia Revolucionaria iraní y su misión de llevar a cabo operaciones de espionaje y sabotaje.