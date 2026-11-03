Desplazadas más de 7.000 personas en cinco semanas por la violencia en el norte de Mozambique

Archivo - Personas desplazadas en la provinciade Cabo Delgado, en el norte de Mozambique (archivo) - Chris Huby / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha elevado este martes a más de 7.000 las personas desplazadas, casi el 80% de ellas mujeres y niños, desde finales de septiembre a causa de la violencia perpetrada por grupos armados en el norte de Mozambique.

La agencia de Naciones Unidas ha fijado en 7.029 los mozambiqueños que han huido de sus hogares en la provincia de Cabo Delgado en poco más de cinco semanas. La mayor parte de ellas, 5.794, lo hicieron desde el 21 de septiembre y hasta el 13 de octubre, mientras que las 1.235 restantes se vieron desplazadas entre el 14 y el 27 de octubre.

Solo en este período, "algunas" de estas personas se han visto forzadas a huir en más de una ocasión, haciéndolas "aún más vulnerables", según ha advertido la OIM, que precisa en un comunicado que todas ellas "huyen de la nueva ola de violencia y del temor a los ataques de grupos armados no estatales".

Los menores y las mujeres representan el 78% del total de los desplazados hasta el momento. En los últimos días, han huido 584 niños --al menos cuatro de ellos no acompañados o separados de sus familias-- y 386 mujeres, incluidas 87 embarazadas, de modo que "muchos hombres se han quedado atrás, expuestos al peligro, para poder mantener los medios de subsistencia" de las familias.

Desde el mes de octubre, Cabo Delgado acoge a más de 205.000 personas desplazadas, más de la mitad de ellas menores de edad, repartidas en 84 emplazamientos, por lo que las nuevas llegadas están "agravando una crisis prolongada desde hace años", ha denunciado la organización.

"Cada vez más familias buscan refugio en comunidades que ya acogen a personas desplazadas por la violencia. Casi ocho de cada diez son mujeres y niños. Estas comunidades necesitan ayuda en forma de alimentos, alojamiento y atención sanitaria. Sin un apoyo oportuno, la vida podría volverse mucho más difícil tanto para las familias desplazadas como para las personas que las acogen", ha advertido la jefa de misión de la OIM en Mozambique, Dana Graber Ladek.

En particular, la alimentación es es la necesidad "más urgente" de acuerdo al 88% de las personas evaluadas por esta agencia de la ONU, mientras que el alojamiento es una prioridad para poco más del 70% y la atención médica para el 44%.

La OIM ha incidido así en que las nuevas llegadas aumentan la "carga" de los hogares, habida cuenta de la mayoría de las familias se refugian en comunidades de acogida, así como de los servicios sociales, que "ya se encuentran en una situación difícil".

Por ello, ha reclamado un "apoyo sostenido" que permita a los desplazados acceder a servicios esenciales y "aliviar la presión" sobre las comunidades de acogida, también ante la posibilidad de que las necesidades aumenten mientras no haya "indicios claros" de un regreso "seguro" a los hogares de las personas afectadas.