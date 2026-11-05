Desviado a Francia un avión que cubría la ruta entre Irlanda e Italia a causa de una amenaza de bomba

Un avión de una aerolínea de Francia llega a la base aérea de Torrejón de Ardoz, a 28 de junio de 2022, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España).

Un avión de una aerolínea de Francia llega a la base aérea de Torrejón de Ardoz, a 28 de junio de 2022, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Un vuelo de la compañía irlandesa Aer Lingus que cubría la ruta entre las capitales de Irlanda e Italia, Dublín y Roma, respectivamente, ha sido desviado este jueves a una base aérea en el norte de Francia a causa de una amenaza de bomba, según han confirmado las autoridades francesas, que han recalcado que los equipos de artificieros están ya inspeccionando el aparato.

La oficina del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press que el vuelo, un A320, "ha sido desviado hacia la base aérea de Évreux tras una amenaza de bomba".

"El aparato ha aterrizado de forma segura en Évreux", ha dicho, antes de recalcar que "los 151 pasajeros y los seis miembros de la tripulación se encuentran a salvo". "Los equipos de desactivación de explosivos están interviniendo", ha zanjado.

Por su parte, la aerolínea irlandesa ha indicado a Europa Press que su vuelo EI402 entre Dublín y Roma "ha sido desviado esta mañana a Normandía como precaución por motivos de seguridad".

"El vuelo ha aterrizado de forma segura y Aer Lingus trabajará para reacomodar a los pasajeros para que puedan llegar cuanto antes a su destino final", ha resaltado un portavoz de la compañía.

El suceso tiene lugar dos días después de que siete vuelos europeos registraran falsas amenazas de bomba, lo que obligó a las autoridades de España, Polonia, Italia y Bulgaria, a activar dispositivos de seguridad. En el caso de España, el aeropuerto de Murcia ha puesto en marcha sus protocolos por una alerta a bordo de un avión de la aerolínea Ryanair procedente de la ciudad británica de Mánchester.