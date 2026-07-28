Detenidas en Cisjordania 30 personas acusadas de ayudar a palestinos a entrar ilegalmente en Israel

Imagen de archivo de varios vehículos del Ejército de Israel. - Europa Press/Contacto/Mohammed Nasser

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este martes de que una treintena de personas han sido detenidas en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo en Cisjordania acusadas de ayudar a decenas de palestinos a entrar de forma ilegal en Israel para trabajar.

El Ejército ha indicado en un comunicado que las operaciones han sido puestas en marcha durante los últimos días por la Brigada Regional Ephraim en zonas como Tulkarem, Qalqilia, Azzun Atme y Shuweika, entre otras.

"Como resultado de esta operación, las fuerzas de Israel han registrado decenas de lugares y han detenido a unos 30 palestinos sospechosos de estar implicados en el tráfico de terceros para entrar de forma ilegal en territorio israelí y contribuir a estas infiltraciones", recoge el texto.

Estas detenciones han tenido lugar a medida que las autoridades israelíes refuerzan el despliegue militar en Cisjordania tras el incidente registrado la semana pasada en la gobernación de Nablús, donde murieron cuatro palestinos y dos israelíes a raíz de una serie de enfrentamientos con colonos.

Desde entonces, más de 120 palestinos han sido detenidos en la zona, donde el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha prometido además el establecimiento de nuevos "puestos de avanzada", asentamientos israelíes construidos sin la autorización previa de las autoridades.

Asimismo, ha apuntado a la legalización de los puestos que ya existen a pesar de que el Derecho Internacional no reconoce ninguno de los dos --la distinción entre asentamientos legales e ilegales solo se da en la legislación israelí, que regula la planificación de estos asentamientos--.