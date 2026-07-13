Detenidas doce personas de extrema derecha por amenazas de ataque a un evento de la comunidad musulmana en Reino Unido

Archivo - Policías armados en Suffolk, en Reino Unido - Europa Press/Contacto/Martin Pope - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Metropolitana de Londres ha anunciado este lunes la detención de doce personas vinculadas a la extrema derecha por delitos de terrorismo ante un presunto plan de atentar contra un evento organizado por la comunidad musulmana en Suffolk, en el sureste de Reino Unido.

"Tras tener conocimiento de una posible amenaza grave contra un evento de la comunidad musulaman en Suffolk, hemos actuado con gran rapidez para llevar a cabo varias detenciones en distintos puntos del país", ha señalado la jefa de la Unidad Antiterrorista de la Policía, Helen Flanagan, en un comunicado.

En concreto, ocho hombres han sido detenidos en virtud de la Ley de Terrorismo y permanecen bajo custodia policial. Asimismo, otros tres han sido arrestados por conspiración para cometer asesinato, mientras que una mujer ha sido detenida por complicidad.

"Sé que esta noticia puede resultar preocupante para la opinión pública y, en particular, para la comunidad musulmana (...) Sin embargo, como hemos demostrado, no dudaremos en actuar ante cualquier amenaza potencial, independientemente de quién o qué sea el objetivo", ha precisado Flanagan.

Como medida de precaución, la Policía Metropolitana de Londres aconsejó a los organizadores del evento --celebrado del 9 al 12 de julio en la casa de campo de Shrubland Hall-- la evacuación de los 15.000 asistentes antes de su finalización.

La jefa adjunta del cuerpo de la Policía de Suffolk, Alice Scott, ha informado de que la alerta fue activada a primera hora del domingo. "Se activó una respuesta conjunta de varios organismos para garantizar que los 15.000 asistentes abandonaran el evento de manera segura y debidamente coordinada", ha detallado.

Scott --que ha afirmado que la alerta fue levantada a primera hora de este lunes-- ha insistido en que aunque este incidente pueda haber generado "cierta inquietud" en las comunidades locales, especialmente en las musulmanas, las fuerzas del orden aumentarán su presencia en la zona para garantizar la seguridad.