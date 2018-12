Detenidas dos personas por el asesinato del presentador de radio británico Gavin Ford en Líbano

Publicado 29/11/2018 17:35:40 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han detenido a dos personas por su papel en el asesinato del presentador de radio británico Gavin Ford, que trabajaba para la emisora libanesa Radio One, quien fue hallado muerto el martes en su apartamento en la localidad de Brummana.

Según las informaciones recogidas por el diario local 'An Nahar', los dos detenidos, de nacionalidad siria, han confesado su responsabilidad y han citado el robo como motivo del suceso.

Fuentes de seguridad citadas por los medios locales habían indicado que Ford habría sido asesinado por estrangulamiento y agregaron que su coche había sido robado. Su cuerpo fue localizado después de que sus compañeros se preocuparan cuando no acudió a trabajar.

Ford presentaba el programa 'Gavin Ford in the morning' desde hace más de una década en Radio One. La emisora expresó sus "profundas condolencias a su familia, amigos y colegas".

Ford se ha convertido así en el segundo británico asesinado en Líbano en menos de un año. En diciembre de 2017 fue asesinada Rebecca Dykes, trabajadora de la Embajada británica en el país.