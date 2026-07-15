Detenidas en Francia más de 160 personas por incidentes tras la derrota frente a España en el Mundial

Archivo - Imagen de archivo de dispositivos de la Policía Antidisturbios en una calle de París. - -/Le Pictorium Agency Via Zuma/D / Dpa - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han informado este miércoles de que 162 personas han sido detenidas por los disturbios e incidentes registrados en las ciudades de París, la capital, y Lyon tras la derrota de Francia ante España en la semifinal del Mundial de Fútbol, que se celebró el martes coincidiendo con la Fiesta Nacional del país.

Las fuerzas de seguridad francesas han indicado que 141 personas han sido arrestadas en París y alrededores tras finalizar el partido, mientras que otras 21 han sido detenidas en Lyon, según informaciones recogidas por la cadena de televisión BFMTV.

La mayoría de estos arrestos han tenido lugar debido al uso de fuegos artificiales contra los agentes de Policía que se encontraban desplegados en las calles en el marco del gran dispositivo policial dispuesto durante la jornada, formado por unos 70.000 policías.

Asimismo, el prefecto de la región de Auvernia-Ródano-Alpes (donde se encuentra Lyon), Étienne Guyot, ha agradecido en un comunicado difundido a través de redes sociales la labor policial dada la "rapidez, calma y eficacia de los agentes a la hora de dispersar a individuos hostiles". "Este importante despliegue policial ha llevado a la detención de 21 personas y ha evitado cualquier daño", ha aclarado.

Previamente, el presidente del país, Emmanuel Macron, ha felicitado a España por su victoria y su pase a la final del Mundial, que se jugará este domingo, al tiempo que ha agradecido a la selección francesa "haber llevado los colores de Francia con compromiso". "La derrota es difícil, pero este equipo es joven y está lleno de futuro", ha apuntado.