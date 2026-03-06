Detenidas en Reino Unido cuatro personas por supuesto espionaje para Irán en lugares de la comunidad judía en Londres

Archivo - Agentes de la Policía Metropolitana de Londres - POLICÍA METROPOLITANA DE LONDRES - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este viernes la detención de cuatro personas sospechosas de espiar a favor de Irán, en el marco de una investigación sobre supuestos actos de vigilancia sobre lugares y personas de la comunidad judía de la capital, Londres.

La Policía Metropolitana de Londres ha indicado en un comunicado que "cuatro personas han sido arrestadas como parte de una investigación sobre política antiterrorista", antes de apuntar que "son sospechosos de asistir a un servicio de Inteligencia extranjero". "El país relacionado en la investigación es Irán", ha especificado.

Así, ha manifestado que los detenidos son un iraní y tres británico-iraníes, antes de afirmar que las operaciones han tenido lugar en Bernet y Warford. "La investigación está relacionada con sospechas sobre vigilancia de ubicaciones y personas vinculadas con la comunidad judía en el área de Londres", ha subrayado.

La jefa de Política Antiterrorista en Londres de la Policía Metropolitana, Helen Flanagan, ha reseñado que "los arrestos son parte de una investigación de larga data y parte del trabajo continuo para interrumpir la actividad maligna donde sospechamos que existe".

"Entendemos que el público puede estar preocupado, en particular la comunidad judía, y como siempre, les pido que permanezcan atentos y que, si ven o escuchan algo que les preocupe, se pongan en contacto con nosotros", ha esgrimido. La Policía ha apuntado que hay otros seis detenidos por supuesto apoyo a un sospechoso, sin más detalles.