Detenidas en Reino Unido otras dos personas presuntamente implicadas en ataques contra la comunidad judía

Archivo - Imagen de archivo de vehículos de la Policía británica. - Europa Press/Contacto/Loredana Sangiuliano

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han detenido este jueves a otras dos personas presuntamente implicadas en ataques incendiarios en suelo británico en el marco de una serie de investigaciones sobre este tipo de incidentes, que tendrían como objetivo principal locales y comunidades judías.

La Policía de Contraterrorismo británica ha indicado en un comunicado que en total se han registrado nueve detenciones de este tipo durante los últimos tres días en el marco de una serie de investigaciones al respecto. Las últimas dos, ha especificado, son las de un joven de 19 años y otro hombre de 29, ambos detenidos en la ciudad de Watford, al noroeste de Londres.

Todos ellos están relacionados con un supuesto plan para llevar a cabo un ataque contra un evento de la comunidad judía, aunque no se ha identificado el objetivo exacto del plan. Su arresto tiene lugar varios días después de la Justicia haya imputado a un menor de 17 años acusado de atacar durante el fin de semana la sinagoga Kenton United con artefactos incendiarios.

El comisario adjunto de la Policía Metropolitana, Matt Jukes, indicó entonces que los dos detenidos por este incidente se encuentran bajo custodia tras haber lanzado cócteles molotov contra el edificio, un ataque que se enmarca en un aumento reciente de este tipo de sucesos.