Detenidas en Rusia dos personas que planeaban un atentado contra un alto cargo del Ministerio de Defensa

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves haber detenido a dos personas que supuestamente planeaban perpetrar "un ataque terrorista" contra un alto cargo del Ministerio de Defensa en la ciudad de San Petersburgo, antes de apuntar a los servicios de Inteligencia de Ucrania como responsables de este plan.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que los detenidos, ambos ciudadanos rusos, "estaba planeando cometer un ataque terrorista contra un alto cargo del Ministerio de Defensa ruso usando un artefacto explosivo de fabricación artesanal, siguiendo órdenes de los servicios especiales ucranianos".

Así, ha manifestado que estas personas "mantuvieron contacto con un representante de los servicios de Inteligencia ucranianos a través de Telegram, cuando mostraron su disposición a perpetrar un ataque terrorista". "Tras recibir instrucciones, retiraron un explosivo de un escondite, llevaron a cabo labores de reconocimiento de una vivienda y colocaron el artefacto bajo el vehículo del oficial", ha detallado.

"Tras una operación de investigación del FSB, el explosivo fue localizado y desarticulado. Los sospechosos fueron detenidos y han confesado", ha destacado, al tiempo que ha alertado a la población de los esfuerzos de Kiev para "reclutar a responsables de ataques terroristas y sabotajes" a través de Internet.