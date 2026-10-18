Detenidas siete personas en India por la avalancha humana que ha causado 19 muertos durante las festividades

Archivo - Festividades de Durga Puja en Calcuta, India - Rupak De Chowdhuri / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han arrestado este domingo a siete personas, incluidos los organizadores, después de que una avalancha humana ocurrida este sábado en la ciudad de Calcuta durante las celebraciones religiosas de Durga Puja, una de las principales festividades hindúes, haya dejado 19 muertos.

El ministro del estado occidental de Bengala, Suvendu Adhikari, ha declarado que el anuncio de la celebración proporcionado por los organizadores tenía el riesgo de crear grandes multitudes, las cuales fueron atraídas por el anuncio, causando así el "lamentable incidente".

"Según los informes iniciales de los funcionarios presentes en el lugar, el incidente se produjo debido a un anuncio realizado por los organizadores de la puja a través del altavoz", ha declarado Adhikari a los periodistas tras reunirse con los heridos en el Hospital Universitario de Calcuta, recogido por la cadena de televiisión india, NDTV.

Asimismo, el ministro principal no ha dado más detalles sobre el contenido del anuncio proporcionado a través de los altavoces.

Adhikari había anunciado que estaban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido poco después del incidente. "Vamos a investigar si la multitud estaba siendo controlada adecuadamente. Vamos a depurar responsabilidades", explicó.

Uno de los testigos presenciales declaró que muchas personas perdieron el conocimiento durante la estampida y otro relató que la entrada y la salida eran muy estrechas para la cantidad de gente que participaba en el evento.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha anunciado compensaciones de 200.000 rupias --unos 1.800 euros-- para las familias de los fallecidos. Los heridos recibirán 50.000 rupias cada uno, menos de 500 euros. "Estoy con quienes han perdido a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen lo antes posibles. Las autoridades locales están prestando toda la ayuda posible a los afectados", ha apuntado Modi en redes sociales.