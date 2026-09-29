Detenido el alcalde de Tánger a su vuelta desde España en una investigación por presunto fraude electoral en Marruecos

Archivo - Vista de una bandera de Marruecos el día que da comienzo la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España, a 31 de enero de 2023, en Rabat (Marruecos). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Marruecos han detenido al alcalde de Tánger, Munir Laimuri, a su llegada al aeropuerto de la ciudad en un vuelo desde Málaga, en relación con las investigaciones abiertas por supuesto fraude electoral durante en un centro de votación tangerino durante las legislativas celebradas el 23 de septiembre.

Laimuri ha sido puesto bajo custodia tras siete horas de interrogatorio después de su detención, llevada a cabo a raíz de una órden de búsqueda después de que se constatara que se encontraba realizando un viaje a España, según ha recogido el portal marroquí de noticias Le360.

El propio Lamiuri --miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), vencedor de los citados comicios parlamentarios-- indicó el domingo a este medio que no había "huido" de Marruecos en el marco de la investigación y adelantó que volvería a Tánger durante la jornada del lunes, después de un "viaje profesional" a España, sin más detalles al respecto.

Las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron durante el fin de semana a otras cinco personas en el marco de las investigaciones, abiertas tras el arresto de una persona que tenía un bolso con papeletas en un colegio electoral en el barrio de Casabarata de la ciudad de Tánger.

El PAM, parte de la actual coalición gubernamental, se impuso en las elecciones a la Cámara de Representantes con 97 escaños, con la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), hasta ahora principal socio de la coalición, en segundo lugar con 66 escaños. De esta forma, ambos partidos intercambiarían puestos respecto a los comicios de 2021.

En tercer lugar figura el Partido Istiqlal (PI), la tercera pata de la coalición, que mantiene el tercer puesto que ya obtuvo hace cinco años al hacerse con 65 escaños, solo uno menos que el RNI, según datos publicados el jueves por el ministro del Interior marroquí, Abdeluafi Laftit, que confirmó además una elevada abstención, superior al 60%.

Por detrás está el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PDJ), quien ha logrado recuperarse parcialmente del varapalo de 2021, en unas elecciones marcadas por el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivada de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta.