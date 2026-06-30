Detenido en Alemania un hombre por planear un golpe de Estado con "tintes neonazis" contra Rumanía

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo policial en Alemania. - Hendrik Schmidt/dpa - Archivo

KARLSRUHE (ALEMANIA), 30 (DPA/EP)

Las fuerzas de seguridad de Alemania han detenido este martes a un hombre de origen rumano por planear supuestamente un golpe de Estado con "tintes neonazis" dado que habría intentado "crear una organización terrorista de extrema derecha con la intención de derrocar al Gobierno".

La Fiscalía ha indicado que las investigaciones apuntan a que el hombre, detenido en el distrito de Enz, en Baden-Wurtemberg, llevaba desde principios de 2023 tratando de crear dicho grupo con el objetivo de "derrocar al Gobierno rumano e instaurar en su lugar un nuevo Estado basado en el nacionalsocialismo".

"Para reclutar miembros para la organización, el acusado operaba dos canales a través de un servicio de mensajería desde Alemania", han indicado los fiscales en un comunicado en el que han matizado que estos canales estaban dirigidos, en particular, "a jóvenes rumanos".

Además, consideran que el sospechoso habría incitado a los miembros de estos chats a cometer diversos delitos, como pintar grafitis con símbolos de extrema derecha, incitar a jóvenes a autolesionarse, provocar incendios en edificios utilizados por migrantes o miembros de la comunidad LGTBI, o asesinar a quienes él denominaba "infrahumanos", entre otros delitos.

Asimismo, el acusado también habría compartido instrucciones para fabricar veneno y explosivos, así como cócteles molotov y coches bomba. Es por ello que los hallazgos apuntan a que el sospechoso "habría tratado de establecer una organización terrorista extranjera".

La Fiscalía también lo ha acusado de preparar un "acto de violencia grave" que puso en peligro al Estado. En el momento de los hechos, tendría entre 18 y 20 años.