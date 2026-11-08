Detenido en Argentina un individuo acusado de amenazar de muerte al Papa

El Papa junto a Javier Milei - Daniel Dal Zennaro / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina ha informado de la detención de una persona acusada de haber realizado amenazas de muerte contra el papa León XIV antes de que llegara al país en visita oficial.

La Subsecretaría de Operaciones de la SIDE aportó los datos al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, que intervino en el caso, según el comunicado. La intervención se produjo menos de 24 horas después de la recepción de la información sobre la amenaza.

La detención fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. La SIDE destaca aemás la coordinación entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia.

Subraya además que continuarán trabajando para anticipar riesgos y detectar posibles amenazas durante la visita del León XIV con el fin de garantizar que las actividades previstas se desarrollen con normalidad y bajo condiciones de seguridad.

León XIV ha llegado a Argentina este domingo en el marco de una gira por América del Sur que también incluye a Uruguay y Perú. Su visita se extenderá hasta el 11 de noviembre, con actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. El martes viajará a Córdoba para oficiar otra celebración religiosa y reunirse con representantes del clero.

La última jornada incluye una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, una misa frente a la Basílica de Luján y su posterior partida hacia Lima, Perú.