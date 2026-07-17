Detenido un bloguero ruso pro-Kremlin por difundir desinformación sobre las Fuerzas Armadas rusas

El presidente ruso, Vladimir Putin - Sergei Karpukhin / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El bloguero ruso Ilya Remeslo, conocido por su firme postura a favor del Kremlin, ha sido detenido en San Petersburgo en el marco de una investigación penal en su contra por difusión de desinformación sobre las Fuerzas Armadas de Rusia.

Remeslo, que durante años fue crítico con el fallecido opositor Alexei Navalni y con su Fundación Anticorrupción (FBK), ha sido arrestado este viernes en virtud del artículo 207 del Código Penal por difundir desinformación de las tropas rusas y se enfrenta a hasta 10 años de prisión.

Las fuerzas de seguridad rusas han registrado el domicilio del bloguero, que será trasladado en las próximas horas a la capital, Moscú, donde se determinará la medida cautelar correspondiente en su contra, según ha informado la agencia de noticias TASS.

Remeslo publicó el pasado mes de marzo un manifiesto en sus redes sociales criticando al presidente ruso, Vladimir Putin, en el que habló de "errores irreparables en el rumbo político" y pidió el fin de la guerra de Ucrania, así como reformas democráticas en el país.

Días más tarde, el bloguero fue internado en un hospital psiquiátrico bajo circunstancias sin esclarecer todavía. El portal independiente ruso 'Meduza' apuntó a que este paso podría ser un intento de escapar de la persecución política, si bien otro bloguero pro-Kremlin, Alexander Kartavij, aseguró que ya fue hospitalizado por los mismos motivos un año antes.

Remeslo, que anteriormente fue un firme defensor de Putin y de la invasión rusa de Ucrania, anunció en 2020 que sus denuncias contra Navalni a través de redes sociales fueron las que impulsaron al Comité de Investigación a abrir una causa penal contra el opositor por fraude relacionada con las actividades de FBK.

Su cambio radical de postura causó sorpresa tanto entre otros blogueros progubernamentales como en la oposición. Inicialmente, se especuló con que el bloguero había sido víctima de un ataque informático, si bien él mismo lo desmintió en redes sociales.

La detención se produce después del arresto del opositor antibelicista Boris Nadezhdin, quien fue incluido recientemente en la lista de agentes extranjeros por parte del Ministerio de Justicia, una denominación que le señala como presunto colaborador de otros países para desestabilizar la situación interna en Rusia, con las restricciones laborales, sociales y económicas que ello conlleva.

Nadezhdin --señalado por crear y distribuir "contenido" a sueldo de agentes extranjeros, así como llamamientos a participar en "manifestaciones y piquetes" ilegales-- fue detenido el lunes por exhibir presuntamente "símbolos extremistas".