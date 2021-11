Detenido el director del Instituto de Sismología de Guatemala durante una serie de redadas para combatir la corrupción

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Yeison Broderson Samayoa Velásquez, ha sido detenido este viernes en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo por la Fiscalía para hacer frente a la corrupción en el país.

En un comunicado, la Fiscalía ha confirmnado su arresto y ha matizado que a lo largo de la jornada se han realizado un total de 36 registros en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa y Sacatepéquez.

Informaciones preliminares señalan que Samayoa está siendo investigado por un caso de estafa, blanqueo de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude, entre otros delitos, según informaciones del diario 'Prensa Libre'.

Emilio Barillas, portavoz del Insivumeh, ha confirmado que por el momento no se han realizado registros en las instalaciones de la institución, si bien ha dicho desoncer los detalles sobre las operaciones. "Estamos trabajando de forma normal. Tenemos que esperar a que el ente rector de ese tema, que es el Ministerio Público, se pronuncie con una declaración. No podemos decir nada porque no sabemos nada del tema", ha manifestado Barillas.

Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ha expresado que está "sorprendido" pero ha matizado que no puede dar aún una opinión al respecto. "Estaremos a disposición del Ministerio Público para apoyar y cooperar en lo que se necesite. Queremos demostrar que estamos apegados en ley en cada proceso y adquisición. Estamos haciendo cambios en lineamientos y procesos, liberando y ampliando las bases de licitación para tener también mayor competencia", ha aseverado Maldonado.

"Estamos viendo el tema legal con los abogados. El subdirector estaría a cargo del Insivumeh de forma interina. (...)Hay eventos pendientes. Tenemos que recordar que el Insivumeh a eso se dedica, pues se hacen estudios puntuales de diversos temas como hidrología o sismología", ha afirmado.