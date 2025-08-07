Detenido en EEUU un militar acusado de entregar a Rusia información clasificada sobre los carros de combate Abrams

Archivo - Imagen de archivo de un carro de combate Abrams estadounidense. - Armin Weigel/dpa - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos han detenido a un militar acusado de entregar a Rusia información técnica clasificada sobre los carros de combate 'M1A2 Abrams', de fabricación estadounidense, a través de Internet.

El joven, de 22 años e identificado como Taylor Adam Lee, de la base de Fort Bliss, contaba con una autorización de seguridad "muy alta" y tenía acceso a este tipo de datos, los cuales habría estado enviando a Rusia durante el mes de junio, según ha informado el Departamento de Justicia.

La Fiscalía ha explicado que el propio Lee ha afirmado que "Estados Unidos está descontento" y ha aseverado que ha logrado "mostrar sus debilidades". "Llegados a este punto, estoy dispuesto a ayudar a Rusia de forma voluntaria de cualquier manera", ha aseverado.

En este sentido, los fiscales han acusado a Lee de "violar la Ley de Espionaje, que prohíbe el mal uso de la información relacionada con asuntos de defensa nacional". "También ha tratado de exportar datos técnicos sin licencia alguna, lo que viola la Ley de Control de Exportación de Armas", ha puntualizado, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.