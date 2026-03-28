Detenido el ex primer ministro nepalí Sharma Oli por su presunta implicación en la represión de las marchas de 2025

Archivo - Bandera de Nepal - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal han detenido al ex primer ministro Sharma Oli por su presunta responsabilidad en la gestión de las protestas que dejaron decenas de muertos en septiembre de 2025, apenas un día después de la investidura oficial del nuevo jefe de Gobierno, el rapero Balendra Shah, ha informado el diario nepalí 'The Kathmandu Post'.

El mismo medio, que cita fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía, ha señalado que también ha sido arrestado el ex titular de esta cartera, Ramesh Lekhak. Ambos acusados han sido detenidos en sus respectivos domicilios y puestos bajo custodia policial a primera hora de la mañana de este sábado.

Las detenciones se han producido a raíz de una denuncia formal interpuesta por el actual titular del Interior, Sudan Gurung, quien ha querido demostrar que "nadie está por encima de la ley". "Esto no es una venganza contra nadie; es simplemente el comienzo de la justicia. Creo que el país ahora se encamina hacia una nueva dirección", ha agregado el ministro en declaraciones recogidas por el diario 'The Himalayan Times'.

Estas detenciones tienen lugar apenas un par de días después de que un informe de la comisión creada por el Gobierno de Nepal para investigar las violentas protestas de septiembre de 2025, que llevaron a la caída del Ejecutivo, recomendase juzgar al ex primer ministro Oli, así como a varios ex altos cargos, por las muertes de casi 80 personas durante las revueltas impulsadas por jóvenes y estudiantes que salieron a las calles tras la aprobación de una ley que prohibía el acceso a las principales redes sociales.

Oli, que ocupaba entonces el cargo de primer ministro, acabó dimitiendo en medio de la crisis, tras la cual el Parlamento fue disuelto.

Posteriormente, el exmandatario volvió a concurrir a las elecciones celebradas a comienzos de marzo bajo las siglas del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado). Sin embargo el que fue primer ministro hasta en cuatro ocasiones cayó derrotado en las últimas elecciones frente a Palendra Shah, un rapero y político del Partido Rastriya Sawatantra, que obtuvo una aplastante victoria tras prometer la salida del poder de la "élite tradicional" y la lucha contra la corrupción.

En total se estima que 77 personas perdieron la vida durante las manifestaciones, si bien el Gobierno sitúa en millones las pérdidas provocadas a la propiedad privada y estatal.