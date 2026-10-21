Detenido el exgobernador del Banco Central de Hungría y exminstro de Orbán, Gyorgy Matolcsy

Archivo - Gyorgy Matolcsy, exgobernador del Banco Central de Hungría, en imagen de archivo - Attila Volgyi / Xinhua News / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha anunciado que la Fiscalía del país ha detenido al exgobernador del Banco Central y ex ministro de Economía, Gyorgy Matolcsy, acusado de corrupción por el presunto blanqueamiento de más de 1.200 millones de euros.

Magyar, en su anuncio publicado en redes sociales, ha incidido especialmente en el pasado de Matolcsy en el gabinete de su predecesor, Viktor Orbán. El primer ministro asegura en su mensaje que Matolcsy era la "mano derecha" del ultranacionalista Orbán y reproduce una cita del exprimer ministro sobre el detenido.

"De él dijo (Orbán): Tengo una relación emocional muy fuerte con Gyorgy Matolcsy. Tengo mucho que agradecerle y he aprendido mucho de él. Gyorgy Matolcsy es un economista que definió una era", ha reproducido el primer ministro, entre cuyas prioridades al frente del país se encuentra la eliminación de todas las estructuras de poder y redes de clientelaje estrucuradas por Orbán durante su estancia en el poder.

El inicio caso se remonta a 2025, cuando Orbán todavía era jefe de Gobierno, cuando la Auditoría Nacional comenzó a investigar la posible malversación de patrimonio público por parte de Optima Investment, una gestora creada por el Banco Central bajo la dirección de Matolcsy en 2014, así como los presuntos vínculos entre la red de inversión aparecida a partir de las operaciones de Optima y el hijo de Matolcsy, Ádám.

El exgobernador fue detenido esta pasada madrugada y la decisión de ponerle bajo custodia ha sido tomada después de un largo interrogatorio durante el que se negó a testificar, ha explicado su abogado, Pál Bátki, al portal de noticias Télex.

La detención de Matolcsy ocurre en medio de una macrooperación que está llevando a cabo la Fiscalía húngara, ahora "en plenas diligencias procesales en varios lugares". Los investigadores han convocado una rueda de prensa para esta tarde para proporcionar toda la información recabada hasta ahora.