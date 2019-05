Detenido el exguerrillero de las FARC 'Jesús Santrich' inmediatamente después de ser liberado

Actualizado 18/05/2019 1:11:39 CET

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El exguerrillero de las FARC Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', ha sido detenido este viernes inmediatamente después de ser liberado por nuevos delitos imputados por la Fiscalía de Colombia.

'Jesús Santrich', quien se encontraba en la prisión de La Picota en la capital colombiana, Bogotá, ha salido de la cárcel. Sin embargo, minutos después ha sido recapturado por delitos relacionados con el narcotráfico, según ha informado el diario 'El Universal'.

"Jesús Santrich acaba de ser recapturado en la puerta de la Picota. Aún así nadie borrará la victoria contra los enemigos de la Paz propinada por un hombre de infinita dignidad. Seguiremos luchando y resistiendo. Venceremos!!!", ha indicado la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) --el partido político surgido de la extinta guerrilla-- a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, la Fiscalía General de Colombia ha señalado que la nueva detención del exguerrillero se debe a nuevas pruebas en su contra por narcotráfico.

"Como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte", ha subrayado en un comunicado publicado en Twitter.

Además, la Fiscalía ha recalcado que dentro de las nuevas pruebas, que han sido obtenidas por los fiscales colombianos, se encuentra "la declaración del señor Marlon Marín", quien se encuentra detenido en Estados Unidos y colabora con la Administración para el Control de Drogas (DEA, según sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según la Fiscalía, la nueva orden de detención fue solicitada a un juez de control de garantías de Bogotá este mismo jueves.

Un tribunal de Colombia había ordenado horas antes este viernes la "liberación inmediata" del exguerrillero tras el recurso de 'habeas corpus' presentado por la defensa.

Asimismo, ordenó abrir una investigación para esclarecer por qué 'Jesús Santrich' no ha sido liberado dos días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunciara contra su extradición a Estados Unidos y pidiera su excarcelación.

El fallo de la JEP derivó horas después en la dimisión del fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, quien denunció que "progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación".

En este sentido, dijo en un comunicado que "este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito". "Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación", afirmó.

Martínez hizo un llamamiento a la población "a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto".

EL CASO DE 'JESÚS SANTRICH'

'Jesús Santrich' fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia debido a que sobre él pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde ese momento puso en marcha la huelga de hambre.

El exguerrillero, que formó parte de los diálogos de paz en La Habana, está acusado de haber participado en un acuerdo para transportar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de unos 15 millones de dólares.

Tanto él como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político surgido de la guerrilla, afirman que es víctima de un montaje conjunto entre Martínez y el Gobierno estadounidense para llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales norteamericanos.

Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, 'Jesús Santrich' no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la JEP, cuya Sección de Revisión decidió el pasado 23 de octubre que tiene potestad amplia para "evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado".