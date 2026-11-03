Detenido el exjefe de la Policía Nacional de Indonesia acusado de espiar al presidente del país

Archivo - Imagen de archivo de helicópteros de la Fuerza Aérea de Indonesia con una bandera del país. - Donal Husni / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exjefe de la Policía Nacional de Indonesia Listyo Sigit Prabowo ha sido detenido junto a otras dos personas acusadas de espiar al presidente del país, Prabowo Subianto, en el marco de un caso relacionado con presuntas escuchas ilegales que también afecta a otros altos cargos del país.

Listyo, que fue destituido de su cargo el 1 de octubre, fue nombrado posteriormente jefe de la Secretaría Presidencial en una reorganización del Gobierno. En total, las fuerzas de seguridad han detenido a tres sospechosos por este caso, tal y como ha informado el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Asep Safrudin, que no ha revelado sus nombres oficialmente.

No obstante, los otros dos sospechosos han sido identificados como el jefe de la División Jurídica de la Policía Nacional, Ahrie Sonta Nasution, y el inspector general de policía Eko Hadi Santoso, según informaciones del diario 'Kompas'.

"Los investigadores han señalado a tres sospechosos identificados con las iniciales LSP, ASN y EH. Otra persona, identificada como SU, sigue siendo interrogada en calidad de testigo", ha afirmado Asep, que ha manifestado que todos ellos se encuentran de momento bajo custodia en la sede de la Jefatura General de la Policía Nacional.

Además, ha explicado que el caso salió a la luz el 30 de octubre después de que varios agentes de Policía, al tener conocimiento de las actividades ilegales de escuchas telefónicas, denunciaran los hechos.

"Los sospechosos habrían interceptado, sin seguir los procedimientos adecuados, las llamadas de los números de teléfono del presidente del país, de funcionarios del Estado, de figuras políticas, de miembros de los medios de comunicación, de líderes de organizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales (ONG), así como de empresarios", ha explicado.

Las pesquisas apuntan a que las escuchas telefónicas en cuestión, que se realizaron sin seguir los procedimientos legales estipulados, tuvieron lugar entre 2025 y 2026. "Estos números fueron interceptados sin relación alguna con ningún proceso policial ni en el marco de dicho proceso, tal y como exigen las leyes aplicables", ha apuntado Asep.

En octubre de 2026, los sospechosos ordenaron la eliminación de los archivos que contenían las comunicaciones interceptadas del Sistema de Gestión de Interceptaciones Legales (LIMS) de la Policía, tal y como ha sostenido.