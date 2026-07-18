Detenido el fundador de una empresa paramilitar rusa por criticar la guerra en Ucrania y a Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin (archivo) - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fundador de la empresa paramilitar Paladin (PMC), Georgi Zakrevski, ha sido detenido bajo la acusación de apología del terrorismo después de criticar abiertamente la gestión de la guerra rusa en Ucrania y al presidente ruso, Vladimir Putin.

Zakrevski está siendo investigado por el tribunal de Zamoskvoretski, en Moscú, por un delito de justificación del terrorismo a raíz de publicaciones en su canal de Telegram, según dos fuentes de las fuerzas de seguridad oficiales rusos citadas por la radiotelevisión pública rusa RBC.

La Dirección General de Investigación y la sección de Moscú del Comité de Investigación están a cargo de la investigación, mientras que Zakrevski niega que haya hecho nada punible. Zakrevski seguirá bajo custodia hasta el 15 de septiembre.

Zakrevski está considerado como uno de los personajes públicos opuestos a Putin más notorios y ha pedido abiertamente derrocar al presidente ruso, Vladimir Putin, por sus "fracasos" en la ofensiva militar en Ucrania.

"Hay drones sobrevolando el centro de Rusia. Ahora mismo están sobre Moscú y sobre San Petersburgo. Incluso han atacado el Kremlin. Nuestra Flota del Mar Negro está siendo expulsada y ya no somos una gran potencia con una gran flota, sino un país de tercera", ha denunciado.

PMC cuenta con unos 300 mercenarios en sus filas y ha participado en varias guerras, las dos últimas en Siria, Líbano, República Democrática del Congo y Ecuador. En anteriores ocasiones ha sido acusado de delitos como "socavar la soberanía e integridad territorial" de Rusia.