Detenido un hombre de 30 años por un atropello múltiple que deja varios heridos en Derby (R.Unido)

Archivo - Coche de Policía en Londres (archivo) - Europa Press/Contacto/Steve Poston - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido después de que un vehículo arrollara a varios peatones en pleno centro de la ciudad británica de Derby, en un suceso registrado en la noche de este domingo, según han informado las autoridades policiales locales.

El incidente, en el que se ha visto implicado un turismo Suzuki Swift de color negro, ha tenido lugar en la calle Friar Gate en torno a las 21.30 horas (hora local). Como consecuencia, varias personas han resultado heridas, algunas de ellas de gravedad, siendo atendidas en un primer momento por los servicios de emergencia en el lugar antes de ser evacuadas a distintos centros hospitalarios.

Poco después de los hechos, agentes policiales han interceptado un coche que podría estar relacionado con lo ocurrido. El conductor, un hombre de unos 30 años, ha sido arrestado y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación del caso, que se encuentra aún en una fase inicial.

Las autoridades han hecho un llamamiento a posibles testigos para recabar más información. En concreto, solicitan la colaboración de cualquier persona que haya visto un Suzuki Swift negro circulando por Derby en el momento del atropello.

Asimismo, han pedido que quienes puedan aportar datos relevantes se pongan en contacto "urgentemente utilizando los datos que aparecen al final de esta publicación".

Como medida preventiva, Friar Gate permanece completamente cerrada al tráfico entre el cruce con Curzon Street/Cheapside y Ford Street, y se prevé que la restricción se prolongue durante un periodo prolongado. En este sentido, la Policía ha instado a la población a evitar la zona.

Aunque el suceso ha generado inquietud, las autoridades han querido trasladar un mensaje de calma al asegurar que, por el momento, no consideran que exista "un riesgo continuo para el público".

Por ahora no han trascendido más detalles, si bien se espera que se ofrezcan nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.