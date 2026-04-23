Detenido un hombre por lanzar "salsa de tomate" al hijo del derrocado sah de Irán tras un acto en Berlín

Reza Pahlavi, después de que una persona le lanzara un líquido rojo, "aparentemente salsa de tomate", según la Policía de Alemania, tras un acto en la capital, Berlín - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Alemania ha detenido este jueves a una persona tras lanzar un líquido rojo, aparentemente "salsa de tomate", a Reza Pahlavi, hijo del derrocado sah de Irán durante la Revolución Islámica de 1979, cuando salía de un edificio tras un acto en la capital, Berlín.

"Tras una rueda de prensa, ha sido lanzado líquido rojo, aparentemente salsa de tomate, contra un invitado", ha dicho la Policía de Berlín en un mensaje en redes sociales, donde ha afirmado que el sospechoso está bajo custodia. "El invitado no ha resultado herido", ha manifestado, sin dar más detalles.

Diversas fotografías publicadas tras el incidente muestran a Pahlavi con manchas en su traje a la altura del hombro y el cuello. El hijo del sah, quien vive en el exilio y afirma ser el heredero al trono, se encuentra en Alemania para varias charlas, si bien no tiene previstos encuentros con miembros del Gobierno.

Pahlavi, quien tenía 17 años y recibía formación militar en Estados Unidos durante la Revolución Islámica de 1979 que derrocó a su padre, ha defendido la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y ha intentado posicionarse como opción viable en caso de colapso de las actuales autoridades iraníes, si bien el propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en duda que cuente con apoyos dentro del país.