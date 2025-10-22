Detenido un hombre en Países Bajos por amenazas contra el ultraderechista Wilders antes de las elecciones

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Países Bajos ha anunciado este miércoles la detención de un hombre por amenazas a políticos, en particular contra el líder del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, apenas una semana antes de que se celebren las elecciones legislativas anticipadas.

"El equipo de políticos amenazados de la unidad de Policía de La Haya ha arrestado a un hombre de 25 años procedente (del municipio neerlandés) Alphen aan den Rijn. En un vídeo ampliamente compartido recientemente en redes sociales, afirma que iría a la Cámara de Representantes con un hacha y que 'rodarán cabezas'", reza un comunicado.

El detenido hizo dicha declaración en una transmisión en vivo en TikTok. Al ser preguntado por quién empezaría, respondió: "Quizás con Geertje". El vídeo, subraya la Fiscalía, se publicó en redes sociales y en los últimos días se ha compartido "ampliamente". El Ministerio Público ha clasificado el vídeo como una amenaza criminal contra diputados, específicamente contra Wilders.

Tras la detención, Wilders ha agradecido a la mencionada unidad de la Policía y a la Fiscalía "por su rápida actuación contra alguien que amenazó con ir a la Cámara de Representantes a rodar cabezas y consideró empezar" con él mismo. "Repugnante", ha añadido, según ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Cabe mencionar que estos hechos tienen lugar una semana antes de que los neerlandeses acudan a las urnas para votar en las elecciones legislativas anticipadas --cuya cita es el 29 de octubre--, después de que el partido de Wilders abandonara el Gobierno de coalición por desavenencias sobre política migratoria. Desde entonces, el PVV ha liderado las encuestas.