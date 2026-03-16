Detenido un hombre sospechoso de asesinar a su esposa y sus cinco hijos en un 'crimen de honor' en Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han anunciado este lunes la detención de un hombre sospechoso de asesinar a su esposa y sus cinco hijos en un 'crimen de honor', un suceso que ha derivado además en el arresto de una segunda persona por su presunta implicación en el incidente, registrado en la localidad de Sargoda, en la provincia de Punyab.

El jefe de la Policía de Sargoda, Muhamad Sohaib Ashraf, ha indicado que el principal sospechoso habría intentado suicidarse tras el suceso, si bien ha recalcado que se encuentra estable, después de una denuncia presentada por el hermano de la asesinada, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

El resto de los fallecidos son los cinco hijos de la pareja, entre los que hay un bebé, un suceso que habría estado provocado por las sospechas del principal sospechoso sobre que su esposa y su hija adolescente mantenían relaciones con sendos hombres, según la denuncia. El hermano de la fallecida ha indicado que fue consciente de la situación al llegar a la casa para una visita, cuando vio la puerta cerrada y escuchó gritos en el interior. El principal sospechoso, al darse cuenta de su presencia, intentó suicidarse.

El Ministerio de Derechos Humanos de Pakistán recoge que más de 7.500 personas fueron asesinadas entre 2021 y 2024, incluidas más de 1.500 en casos conocidos como 'crímenes de honor'. Entre ellas figura una joven asesinadas por sus hermanos y su padre en febrero por casarse a sus espaldas.

Pakistán enmendó su Código Criminal en 2005 para evitar que los responsables de 'crímenes de honor' escaparan a la justicia perdonándose a sí mismos como familiares de la víctima, en medio de los esfuerzos anunciados por las autoridades para hacer frente a este tipo de incidentes.

Los casos suelen ser determinados por yirgas --asambleas que reúnen a los notables y a los líderes locales-- que suelen conformarse en áreas rurales y conservadoras para lidiar con disputas locales, especialmente con aquellas que se producen entre familias con escasos recursos.