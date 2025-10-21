Detenido en Líbano un hombre palestino sospechoso de espionaje a favor de Israel

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Israel durante una protesta en Tel Aviv - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han anunciado este martes que han detenido a un hombre palestino sospechoso de espionaje, debido a que supuestamente estaba en contacto con la agencia de inteligencia de Israel a través de redes sociales.

La Dirección General del Estado de Seguridad libanesa ha informado de que, "en el marco" de sus labores "combatiendo el espionaje", una patrulla detuvo en la víspera a un palestinos al que ha identificado con las siglas M.S. "bajo sospecha de contactar con el enemigo israelí a través del perfil del Mosad en Facebook".

"Hemos tomado las medidas legales necesarias contra él por orden del juez competente", ha agregado el ente gubernamental a través de un breve comunicado publicado en la red social X, en el marco de las tensiones entre Israel y Líbano, que actualmente mantienen un acuerdo de alto el fuego.

Fuentes consultadas por el diario 'L'Orient-Le Jour' han indicado que el hombre, de unos treinta años y residente en la ciudad de Sidón, había despertado sospechas porque seguía la página del Mosad, reaccionaba a las publicaciones y enviaba mensajes a través del servicio de mensajería instantánea de Facebook.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.