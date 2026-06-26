Detenido en Marruecos un supuesto miembro de Estado Islámico que planeaba ataques terroristas en el país

Archivo - Vista de una bandera de Marruecos el día que da comienzo la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España, a 31 de enero de 2023, en Rabat (Marruecos) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Marruecos han anunciado la detención de un supuesto integrante del grupo yihadista Estado Islámico que planeaba ataques terroristas en el país, en el marco de una operación llevada a cabo en la localidad de Berkán (noreste), situada cerca de la frontera con Argelia.

La Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, por sus siglas en francés) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el sospechoso fue detenido a raíz de información de Inteligencia facilitada por la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST), antes de agregar que "el sospechoso planeaba ataques terroristas" en Marruecos.

Así, ha resaltado que el detenido, que no ha sido identificado, había "jurado lealtad" a Estado Islámico y planeaba "perpetrar planes terroristas contra individuos, el orden público e infraestructura" como "lobo solitario", después de "ser incapaz de unirse" a la rama de Estado Islámico que opera en el Sahel.

El hombre se encuentra bajo custodia de la Policía mientras continúan las investigaciones sobre el caso, de cara a determinar la extensión de sus actividades e identificar posibles vínculos con otros sospechosos u organizaciones terroristas en Marruecos o en el extranjero.