Detenido un militar estadounidense acusado de intentar entregar información de Defensa a Rusia

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han detenido a un soldado en activo al que han acusado de tratar de entregar información confidencial de Defensa a la Inteligencia de Rusia, a cambio de la ciudadanía de este país.

Así lo ha anunciado este miércoles el Departamento de Justicia en un comunicado en el que ha identificado al sospechoso como "Taylor Adam Lee, de 22 años, de El Paso, Texas", quien aún no ha prestado declaración por los cargos presentados en su contra ante el Tribunal de Distrito Oeste de Texas.

Según la nota de la cartera estadounidense, Lee está acusado por "intento de transmisión de información de defensa nacional a un adversario extranjero e intento de exportación de datos técnicos controlados sin licencia".

En este sentido, el fiscal adjunto de Seguridad Nacional, John Eisenberg, ha precisado que el acusado trató de enviar información "a Rusia sobre el funcionamiento del M1A2 Abrams, el principal tanque de batalla de nuestro país".

Por su parte, el subdirector de la Policía Federal (FBI), Roman Rozhavsky, ha señalado que Lee "presuntamente" ofreció entregar información militar sobre "las vulnerabilidades de los tanques estadounidenses a una persona que creía ser un oficial de Inteligencia ruso a cambio de la ciudadanía rusa".

"El arresto de hoy es un mensaje para cualquiera que esté pensando en traicionar a Estados Unidos, especialmente para los militares que han jurado proteger nuestra patria. El FBI y nuestros socios harán todo lo posible para proteger a los estadounidenses y salvaguardar la información clasificada", ha agregado este agente de la División de Contrainteligencia del FBI.