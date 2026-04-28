Detenido un monje en Sri Lanka por orquestar el contrabando de más de 100 kilos de droga con 22 monjes más

Archivo - Paquetes de hachís ocultos entre ropa incautados por la agencia de Aduanas de Sri Lanka (archivo) - ADUANAS DE SRI LNANKA - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Sri Lanka han ordenado este lunes la detención durante al menos una semana de un monje sospechoso de organizar una frustrada operación de contrabando de cannabis, la cual ha terminado con la detención de otros 22 religiosos y la incautación de más de 100 kilos de droga tras el regreso de los mismos a Colombo desde Tailandia.

El Tribunal de Primera Instancia de Negombo ha ordenado este lunes la detención durante siete días del monje al que acusa de orquestar la operación de contrabando, según ha recogido el portal de noticias ceilandés NewsWire.

Según las investigaciones, el sospechoso habría coordinado el viaje de los 22 monjes a Tailandia y gestionado las comunicaciones relacionadas con la operación a través de WhatsApp.

Fue arrestado el domingo, tras supuestamente huir y esconderse en la zona de Miriswatta --unos 25 kilómetros al este de Colombo-- después de las detenciones de los demás monjes a su llegada en la víspera al Aeropuerto Internacional de Bandaranaike, al norte de la capital, donde la Policía intervino un total de 112 kilogramos de narcóticos, principalmente cannabis de la variedad Kush y hachís.