Detenido en Polonia un militar acusado de espiar para Rusia

Archivo - Imagen de archivo de militares polacos. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Polonia ha informado este jueves de que un militar ha sido detenido acusado de haber incurrido en supuestas actividades de espionaje para la Inteligencia de Rusia, un delito que ha aumentado significativamente a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania, según las autoridades polacas.

El militar, identificado como Jaroslaw K., habría sido reclutado por las autoridades rusas antes de unirse formalmente a las fuerzas polacas en marzo de 2024, según han informado los fiscales en declaraciones recogidas por la cadena de televisión polaca TVP. Posteriormente, habría trabajado como operador de radio con acceso a información "restringida".

Sin embargo, comenzó a llamar la atención por sus opiniones, más cercanas a Rusia, y contrarias a la postura generalmente adoptada por los países occidentales frente a la guerra de Ucrania. Los fiscales han solicitado que sea puesto bajo custodia por el riesgo de fuga, si bien la Justicia considera que no hay indicios suficientes.

El arresto se ha producido en la ciudad de Poznan en una operación de la Agencia de Seguridad Interna, a instancias de la Fiscalía militar polaca, que afirma que el detenido habría "actuado en beneficio de un servicio extranjero de Inteligencia". En consecuencia, las autoridades lo han suspendido de empleo y sueldo hasta que el caso termine.