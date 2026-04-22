Detenido en Rusia un hombre sospechoso de planear un ataque contra una instalación militar en Moscú

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la detención en la capital, Moscú, de un hombre sospechoso de planear un ataque con explosivos contra una instalación militar "en nombre de organizaciones terroristas ucranianas" ilegalizadas en el país euroasiático.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que el hombre, un ciudadano ruso nacido en 1981, "planeaba activar un artefacto explosivo de fabricación casera cerca de instalaciones del Ministerio de Defensa ruso", antes de apuntar que el sospechoso "mantuvo contactos confidenciales con milicianos".

Así, ha manifestado que "siguiendo sus instrucciones, viajó a Moscú para cometer un acto terrorista", después de "recibir la promesa de que tendría permiso para viajar a Ucrania para participar en operaciones de combate contra las Fuerzas Armadas rusas", en referencia a la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El organismo ha confirmado la apertura de un proceso penal contra el hombre, que "ha confesado haber llevado a cabo acciones ilegales en nombre de organizaciones terroristas ucranianas". "Recordamos una vez más que todas las personas que acepten ayudar al enemigo serán identificadas, juzgadas y castigadas", ha apostillado.