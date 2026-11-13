Detenido en Rusia un supuesto terrorista que planeaba un atentado con bomba en un centro comercial

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la detención de un miembro de "una organización terrorista internacional" que planeaba perpetrar un atentado en un centro comercial en Stavropol antes de huir a Siria para unirse a las filas de este grupo no identificado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha señalado en un comunicado que el hombre, "originario de un país de Asia central", habría jurado lealtad al grupo y planeaba "hacer estallar un artefacto explosivo de fabricación artesanal en un centro comercial en Stavropol".

"Con este fin, el extranjero realizó un reconocimiento de la zona, estudió las horas de mayor afluencia de público, seleccionó un emplazamiento para el artefacto explosivo y adquirió los componentes, productos químicos y submuniciones necesarios para su fabricación", ha especificado.

Así, ha recalcado que durante la operación han sido incautados componentes para el artefacto y equipos de comunicaciones con detalles sobre sus contactos con el grupo, antes de resaltar que ya hay una investigación en marcha contra él por presuntos delitos de terrorismo, sin más detalles al respecto.