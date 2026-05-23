Detenido en Siria un antiguo alto cargo del Ejército a las órdenes del expresidente Al Assad

Imagen de archivo de la Policía Militar de Siria - Mohammed Al Rifai/dpa

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han anunciado la detención de un antiguo alto cargo del extinto régimen del expresidente Bashar al Assad tras una operación efectuada el pasado viernes en la provincia de Hama, en el centro del país.

El detenido ha sido identificado como el general de division Muhamad Muhsin Niyouf, arrestado tras una operación supervisada por el Mando de Seguridad Interna desde Damasco.

Según la agencia oficial de noticias siria, SANA, el general había desempeñado "varios cargos" en el Ejército a las órdenes de Al Assad y estaba bajo orden de busca y captura desde el cambio de gobierno a principios de 2025.

La operación formaba parte de la iniciativa de rendición de cuentas lanzada por las actuales autoridades sirias que lidera el antiguo jefe yihadista y ahora presidente del país, Ahmed al Shara, abanderado de la ofensiva relámpago que comenzó a finales de 2024 y consiguió derrocar a Al Assad, ahora exiliado en Rusia, en cuestión de semanas.