Detenido un tercer sospechoso del ataque de abril contra una sinagoga en Londres

Imagen de archivo de un agente de la Policía británica. - Europa Press/Contacto/Dinendra Haria

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad británicas han informado de que un tercer joven de 19 años ha sido detenido este jueves en Londres acusado de ser responsable de atacar el pasado mes de abril la Sinagoga Kenton United, situada en Kenton, con artefactos incendiarios, un incidente que ha dejado ya un total de tres detenidos.

La Policía, que sigue adelante con las investigaciones, ha indicado que el joven se encuentra bajo custodia tras hallar indicios de que se habría visto implicado también en el lanzamiento de cócteles molotov contra el edificio, un ataque que se enmarca en un aumento reciente de este tipo de sucesos.

La Policía ha alertado de que la mayoría de estos ataques han sido reivindicados por el grupo Ashab al Yamin, que habría reclamado también la autoría de incidentes similares en lugares del culto, establecimientos comerciales y financieros vinculados a intereses judíos o israelíes en varios puntos de Europa.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha condenado este tipo de ataques y ha advertido de que "no hay lugar para el antisemitismo en nuestra ciudad". Así, ha señalado que "caerá todo el peso de la ley" sobre los responsables.

De momento, las fuerzas de seguridad cifran en una treintena las detenciones registradas en el país contra sospechosos de planear ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía.