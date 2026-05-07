Detenido en Ucrania un hombre por perpetrar ataques incendiarios "en nombre de Rusia"

Archivo - Un soldado ucraniano frente a un vehículo blindado - SBU DE UCRANIA - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia de Ucrania ha informado este jueves de que un hombre ha sido detenido en la ciudad de Járkov, en el noreste del país, acusado de perpetrar varios ataques incendiarios contra vehículos de las fuerzas de seguridad ucranianas "en nombre de Rusia" y en el marco de la invasión del territorio.

El Servicio de Seguridad de Ucrania ha indicado en un comunicado que el sospechoso había "quemado dos vehículos blindados" de las fuerzas de Ucrania y tenía previsto cometer actos similares en un futuro inmediato. Las investigaciones apuntan a que esos dos vehículos en cuestión habían contribuido a completar misiones de combate en la línea de frente.

El hombre en cuestión se encontraba "sin trabajo" y habría sido captado por Rusia para "ganar dinero de forma fácil a través de canales de Telegram". "Accedió a rastrear y destruir vehículos militares en Járkov", ha explicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que, en primer lugar, los localizaba en un aparcamiento de las Fuerzas Armadas.

Para prenderles fuego, hacía uso de una "mezcla de productos inflamables realizada el día anterior gracias a la ayuda de un agente ruso", tal y como ha informado la Inteligencia ucraniana, que sostiene que, además, grababa estos ataques.