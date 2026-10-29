Detenidos en Alemania dos hombres acusados de planear actos de sabotaje en nombre de Rusia

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Alemania. - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Alemania han informado este jueves de la detención a principios de mes de dos ciudadanos de origen bielorruso acusados de planear supuestamente actos de sabotaje en nombre de los servicios de Inteligencia de Rusia contra infraestructura alemana en el sur del país.

La Fiscalía alemana ha indicado que ambos fueron detenidos en el estado federado de Baviera, en el sureste del país, y que trabajaban para el Gobierno ruso, según informaciones recogidas por la revista 'Der Spiegel'.

Los sospechosos son dos hombres de 39 y 50 años y buscaban enriquecerse trabajando para un país extranjero. Los dos llevan bajo custodia policial desde el pasado 7 de octubre, tal y como apuntan estas informaciones.

Las autoridades de Rumanía ya habían abierto una investigación contra ambos por su supuesta implicación en un ataque incendiario contra un complejo industrial en la ciudad de Brasov, en el centro del país, el pasado 14 de septiembre. El complejo es utilizado por una empresa de defensa para la fabricación de granadas y sistemas de lanzamiento.