Archivo - Un vehículo de la Policía de Alemania durante una redada. - David Breidert/dpa - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Alemania han detenido este jueves a dos ciudadanos iraquíes sospechosos de pertenecer a "una organización terrorista proiraní" y de planear un atentado con bomba contra una sinagoga en la ciudad de Colonia, situada en el oeste del país.

La Fiscalía alemana ha señalado en un comunicado que las detenciones han tenido lugar al hilo de unas órdenes de arresto emitidas el 18 de noviembre contra tres sospechosos, uno de los cuales sigue fugado, antes de agregar que las detenciones han tenido lugar en las localidades de Heidelberg y Colonia.

Así, ha especificado que uno de los detenidos, identificado como Mostafá al R., es un conocido de Mohamad al Saadi, un hombre que está siendo juzgado en Estados Unidos por su pertenencia a Harakat Ashab al Yamin al Islamia (HAYI), un grupo proiraní que ha reivindicado ataques contra instituciones judías en Europa y Estados Unidos desde marzo de 2026.

"Con el fin de preparar y ejecutar nuevos ataques en Alemania y el resto de Europa, Al Saadi y Al R., junto con otras personas, fundaron una organización independiente a finales de 2025", ha explicado, al tiempo que ha manifestado que el segundo detenido, identificado como Amir J., sería integrante de esta formación, que "recaudó fondos y reclutó a varios individuos para llevar a cabo atentados con explosivos".

"En nombre de la organización, personas no identificadas se desplazaron a sinagogas en Colonia y en otra ciudad europea durante dos noches consecutivas a finales de marzo de 2026, presuntamente portando explosivos", ha destacado en su comunicado. "El plan finalmente no llegó a ejecutarse por motivos que aún se desconocen", ha añadido.

Por ello, ha incidido en que ambos serán presentados este mismo jueves ante un juez, antes de remarcar que estos procedimientos "se fundamentan en informes de Inteligencia emitidos por la Oficina para la Protección de la Constitución", una agencia policial dedicada a temas de Inteligencia y operaciones internas en el país europeo.